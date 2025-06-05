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Son dakika... Trump-Musk kavgası büyüyor! Trump'a Epstein suçlaması

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Elon Musk#Epstein
Son dakika... Trump-Musk kavgası büyüyor Trumpa Epstein suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 22:35

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından vergi tasarısı ile ilgili sert eleştirileri dolayısıyla "gerilim" yaşadığı ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a "hükümet sözleşmelerinin sonlandırılabileceği" tehdidinde bulunmuştu. Elon Musk ise yaptığı açıklamada, "Şimdi asıl bombayı patlatma zamanı. Trump, Epstein dosyalarında yer alıyor" dedi.

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ABD Başkanı Trump, vergi tasarısı ile ilgili sert eleştiriler yapan Elon Musk'a Truth Social hesabından tepki göstermişti.

Trump açıklamasında, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullanmıştı.

ELON MUSK'TAN 'EPSTEIN' SUÇLAMASI

Trump'ın açıklamalarına Elon Musk'tan sert yanıt geldi. Musk, ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasındaki dosyada Trump'ın da isminin bulunduğunu açıkladı. Musk, Trump'ın isminin geçtiğini ve bu yüzden dava dosyaların açıklanmadığını belirterek, "Şimdi asıl bombayı patlatma zamanı. Trump, Epstein dosyalarında yer alıyor. Bu dosyaların hâlâ açıklanmamasının nedeni bu" dedi.

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#Trump#Elon Musk#Epstein

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