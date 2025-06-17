Son dakika... Trump Macron'u yalanladı: Dönüş nedenim çok daha büyük!

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Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi, ABD ile İngiltere arasında önemli bir ticaret anlaşmasının imzalanmasına sahne olurken, zirveye İran-İsrail gerilimi damga vurdu.



TRUMP ERKEN AYRILDI



Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döneceğini duyurdu. Leavitt, açıklamasında, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak." ifadelerini kullandı.



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Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak. Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

MACRON'DAN ATEŞKES İDDİASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD liderinin İsrail ve İran arasında ateşkes için bir teklifte bulunduğunu söylemişti.

Macron, "Gerçekten de bir araya gelip görüşme teklifi var. Özellikle ateşkes sağlanması ve ardından daha geniş kapsamlı görüşmelerin başlatılması için bir teklif yapıldı." diye konuşmuştu.

Trump'ın ABD'ye erken dönüş nedeninin ateşkes olduğu düşünülürken Trump'ta dikkat çeken bir açıklama geldi.



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Macron'un ateşkes iddiasını net bir şekilde reddeden Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgi meraklısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada’daki G7 Zirvesi’nden ayrılıp Washington’a “İsrail ile İran arasında ateşkes sağlamak için” döndüğümü söyledi. Bu yanlış. Washington’a neden gittiğimle ilgili hiçbir fikri yok, bu kesinlikle bir ateşkesle ilgili değil. Çok daha büyük bir mesele. Bilerek ya da bilmeyerek, Emmanuel her zaman yanılıyor. " ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kayıp 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.