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Son dakika... Trump: Husilere yönelik saldırıları durduruyoruz

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Yemen#Donald Trump
Son dakika... Trump: Husilere yönelik saldırıları durduruyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 19:23

Son dakika haberi.... ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiğini kaydederek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız." dedi.

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ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede Yemen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini ve gemilere saldırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Trump, Husilerle nasıl bir etkileşim olduğuna ilişkin soruya, "Lütfen artık bizi bombalamayın ve biz de gemilerinize saldırmayacağız dediler." diye cevap verdi.

Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynağın kim veya hangi kurum olduğuna ilişkin detaya girmedi.

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#ABD#Yemen#Donald Trump

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