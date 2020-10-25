Son dakika… Trump ile ilgili şok gerçeği açıkladı: Aylardır katılmıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışa geçmesine rağmen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü toplantılarına aylardır katılmadığını belirtti.

Fauci aynı zamanda Trump’tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.



‘AŞI BELİRLİ ÖNCELİKLENDİRMEYE GÖRE UYGULANACAK’

ABD hükümetinin bilim danışmanı Dr Anthony Fauci, "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa koronavirüs (Covid-19) aşısının ABD’de yıl sonundan önce, sınırlı ilk dozlar belirli bir önceliklendirmeye göre insanlara uygulanabileceğini söyledi.

ABD hükümeti bilim insanı İngiliz devlet televizyonu BBC’den Andrew Marr’a yaptığı açıklamada, sınırlı olarak üretilecek ilk dozların kişilere belirli önceliklendirmeye göre uygulanacağını ve aşının geniş kitlelere ulaşmasının 2021in ilk aylarında olacağını söyledi. Dr. Fauci önceliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi. Fauci, koronavirüs aşısının salgın tedbirlerinin yerine tutmayacağını da ayrıca belirtti.