Son dakika... ABD Başkanı Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetelecilere demeç verdi. Gazze konusunda önemli bir açıklama yapan Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız" ifadesini kullandı.

Trump, gazetecilere verdiği demeçte "Sanırım bir anlaşma sağladık.Gazze konusunda bir anlaşma sağladık gibi görünüyor. Sanırım bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak" dedi.

Trump, dün Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği görüşme öncesinde de "Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız" demişti.

Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklaması sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam etti.

"İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü anımsatarak, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'Yİ TONY BLAIR YÖNETECEK" İDDİASI

İsrail gazetesi Haaretz'in İsrailli ve Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail saldırılarının sona ermesinden sonra Gazze'nin yönetimi için geçici bir yapı kuracağını ve bunun başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in atanacağını ileri sürdü.

İsrailli kaynak, Beyaz Saray'ın, İsrail saldırılarının sona ermesinden sonra Gazze'nin yönetimi için geçici bir yapı kuracağını ve bunun başına eski İngiltere Başbakanı Blair'in atanacağını ileri sürdü.

Planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklendiğini ve İsrailli yetkililerin de itiraz etmediğini vurgulayan kaynak, Gazze'de uluslararası bir güç konuşlandırılmak istendiğini ifade etti.

Arap kaynak da planın Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimini birkaç yıl boyunca denetlemek için uluslararası bir otorite kurulacağını, bu otoritenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yetki alacağını, faaliyetlerini Filistin yönetimi ile koordine edeceğini ve daha sonra Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine devredeceğini aktardı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ise Gazze'nin Filistin yönetimine devrine karşı çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Arap ve Müslüman liderlerle düzenlenen toplantıda, savaş sonrası için bir Gazze planı sunduğu ve planın İsrail-Filistin diyalogunu da içerdiği öne sürüldü.