Son dakika... Trump duyurdu: Gazze'de anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye Gazze teşekkür etti

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ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kurulu" bünyesinde yürütülen görüşmeler sonucunda Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Açıklanan anlaşmaya göre, Hamas ve diğer grupların silahsızlanma süreci tamamlandıkça İsrail güçleri de kademeli olarak Gazze'den çekilecek. Trump, bu barış anlaşmasının güvence altına alınmasına katkı sağlayan arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti.