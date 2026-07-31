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Son dakika... Trump duyurdu: Gazze'de anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye Gazze teşekkür etti

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#Trump#Hamas#Gazze
Son dakika... Trump duyurdu: Gazzede anlaşmaya varıldı... Türkiyeye Gazze teşekkür etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 01:45

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Öte yandan Trump, arabuluculuk çabalarından dolayı Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kurulu" bünyesinde yürütülen görüşmeler sonucunda Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Açıklanan anlaşmaya göre, Hamas ve diğer grupların silahsızlanma süreci tamamlandıkça İsrail güçleri de kademeli olarak Gazze'den çekilecek. Trump, bu barış anlaşmasının güvence altına alınmasına katkı sağlayan arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etti.

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#Trump#Hamas#Gazze

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