Son dakika... Trump duyurdu: Az önce tamamlandı! Rusya ve Ukrayna arasındaki en büyük esir takası

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İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreç bugün sonuçlandı. Gelişmeyi ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu.



Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası az önce tamamlandı. Her iki tarafı da tebrik ederim. Bu (takas) büyük bir şeye yol açabilir" ifadelerini kullandı.

İki ülke, mayıs ayının başında da toplamda 205 esiri karşılıklı serbest bırakmıştı. Kremlin, Putin ve Trump'ın 20 Mayıs'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Rusya ve ABD arasında bir tutuklu takasının gündeme geldiğini kaydetmişti.

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MUTABAKATA VARILAN İLK KONUYDU

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.

Ukrayna, görüşmelerde tam ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını talep ederken, Rusya bu öneriyi reddederek görüşmelerin devam etmesini istemişti. Ateşkes konusunda uzlaşma sağlanamamasının ardından cephe hattında çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA İLE 270 ASKER VE 120 SİVİL ESİR TAKAS EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esirin takas edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."

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Bakanlığın açıklamasında, "Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı esir değişim sürecinin gelecek günlerde devam edeceği" belirtildi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: UKRAYNA İLE 2’NCİ TUR BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAKINDA YAPILACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile 2’nci tur barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Lavrov, memorandum üzerindeki çalışmaların Moskova tarafından ileri bir aşamada olduğunu belirterek, Ukrayna ile 2’nci tur barış görüşmelerinin yakında yapılacağını kaydetti. Lavrov, “Zelenskiy'nin meşruiyeti meselesi, Ukrayna'nın çözümüne ilişkin belgelerin imzalanmasında belirleyici olacaktır” dedi.

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TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakereler öncesinde Bakan Fidan ile bir araya gelmiş ve iki isim, taraflar arasında nasıl uzlaşma sağlanabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı. Ukraynalı ve Rus heyetler, müzakerelerin ardından Türkiye'ye arabuluculuk çabaları için teşekkürlerini sunmuştu.

