Trump'tan flaş Rümeysa Öztürk yorumu

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Trump, Rümeysa Öztürk'ün durumuna dair değerlendirmelerde bulunurken, ABD dış politikasından ticaret savaşının geleceğine kadar pek çok konuya değindi. Adalet Bakanlığına, Öztürk'le ilgili ellerindeki bilgileri açıklaması talimatı verebileceğini bildiren Trump, bunun kendisini rahatsız etmeyeceğini kaydetti.

Jinping ile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

Trump, Ukrayna konusunda da yeni mesajlar verdi. 2014 yılında ilhak edilen Kırım'ın Rusya'da kalacağını dile getiren Trump, barış görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

TIME'a bir röportaj veren ABD Başkanı, gümrük vergilerinin hala gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti. Trump, "Tahvil piyasası telaşlandı, ancak ben telaşlanmadım" diyerek, ABD'nin bir yıl sonra ithalat ürünlerine hala yüzde 50 kadar gümrük vergileri uygulaması durumunda bunu "tam bir zafer" olarak değerlendireceğini sözlerine ekledi.

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ABD'de Öztürk'e destek veren eylemciler, Trump yönetimini Öztürk ve diğer Filistin aktivisti insanları serbest bırakmaya çağırdı.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Trump, demecinde Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta iftar yemeğine giderken gözaltına alınmasına da değinerek, Öztürk'ün durumundan "haberdar olmadığını" ifade etti.

Trump, Adalet Bakanlığından elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini belirterek, "Bu benim için sorun teşkil etmez" açıklamasını yaptı.

Trump, bu tür vakalarda kanıt sunulmasını önemsediğini vurguladı.

'ÇİN VE ABD GÖRÜŞÜYOR'

Trump, Çin Devlet Başkanı Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çin ile bir anlaşma yapmak için aktif görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. Time'a göre, Pekin, ABD ile görüşmeler yürüttüğü iddiasını reddetti. Trump, Şi hakkında "Bunun (ABD ile görüşmenin) onun adına bir zayıflık işareti olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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Önümüzdeki üç ila dört hafta içinde tam bir anlaşma listesi açıklanmasını beklediğini açıklayan Trump, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var. Ama bizden bir trilyon dolar kazanmalarına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN DIŞ POLİTİKADA HEDEFİ NE?

ABD Başkanı, ikinci başkanlık dönemine ilişkin dış politika hedeflerini de paylaşırken, ilk başkanlığı sırasında NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya zorladığını hatırlattı.

Orta Doğu politikalarına ilişkin bilgi veren Trump, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın önemine değindi. Trump, "Suudi Arabistan'ın da bu anlaşmalara katılacağına inandığını" vurgulayarak, "Bu olacak" dedi.

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Trump, "Geçen sefer hayatta kalmak için savaşıyordum. Bu defa dünya için savaşıyorum" diye konuştu.