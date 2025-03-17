Son dakika: Trump bizzat açıkladı: Putin ile kritik görüşme yarın...

Trump açıkladı: Putin'le görüşeceğim

Florida'dan Washington bölgesine dönüş uçuşu sırasında Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD başkanı Donald Trump, "Salı günü Başkan Putin ile görüşeceğim. Hafta sonu boyunca çok fazla çalışma yapıldı" dedi.Trump açıklamasında "Savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz, belki yapamayız ama bence çok iyi bir şansımız var" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff dün yaptığı açıklama ile ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta görüşmesinin beklendiğini açıklamıştı.ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” demiş ve Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu vurgulamıştı.