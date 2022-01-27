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Son dakika: Tonga'da 6.2 büyüklükte deprem

#Tonga#Deprem#Dünya
Son dakika: Tongada 6.2 büyüklükte deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Tonga'nın Pangai kentinin yaklaşık 219 km batı-kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde yanarda patlaması felaketi yaşayan Tonga 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Tonga'nın Pangai kentinin yaklaşık 219 km batı-kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sismologlara göre deprem 14,5 km derinlikte meydana geldi. USGS açıklamasında deprem ile ilgili acil bir hasar raporu olmadığı bilgisine yer verildi.

Tonga'ya bağlı Hunga Ha’apai Adası’nda 15 Ocak'ta sualtı yanardağında meydana gelen patlamanın yol açtığı hasarla mücadele sürüyor.

Volkanik facianın neden olduğu tsunami sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği adada çok sayıda kişi yaralanmış, su kaynakları da kirlenmişti.

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