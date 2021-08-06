Son dakika: Tokyo metrosunda bıçaklı saldırı!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'da metro istasyonunda bir bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Elinde bıçakla istasyonda bulunanların üzerine doğru koşan adamın 4 kişiyi bıçakladığı aktarıldı.

Yerel saatle 20.40'ta meydana gelen olayda adamın saldırıyı metro treninde bulunan bir mutfak bıçağıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bıçaklanan kişilerin durumlarının iyi olduğu ve bilinçlerinin açık olduğu ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...









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