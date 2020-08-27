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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 27.08.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti

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Son dakika: TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok'ta şok bir istifa haberi geldi. ABD başkanı Donald Trump'ın ülkede kullanımını yasakladığı Tiktok'un CEO'su Kevin Mayer ani bir kararla istifa ettiğini açıkladı.

Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un CEO'su Kevin Mayer istifa ettiğini açıkladı.

Mayer, Disney'deki görevinden ayrılıp büyük umutlarla TikTok'un başına geleli henüz üç ay geçmişti. bu göreve geleli henüz üç ay olmuştu. 

Kevin Mayer göreve TikTok'un sahibi Çin şirketi ByteDance tarafından getirilmişti. 

Mayer, görevinden ayrılırken şirket çalışanlarına da bir mektup bıraktı. Mayer mektubunda “Son haftalarda, siyasi ortam keskin bir şekilde değişirken, kurumsal yapıda değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun, parçası olduğum küresel rol için ne anlama geldiği konusunda değerlendirmeler yaptım. Tüm bu olumsuz ortama rağmen her şeyin çözüleceğine inanıyorum ancak üzülerek bildirmem gerekiyor ki görevimi bırakmaya karar verdim." ifadesini kullandı. 

Son dakika: TikTok CEOsu Kevin Mayer istifa etti

TikTok sözcülüğü ise Mayer'in istifası için "Şirketimize verdiği hizmetlerden dolayı kendisine minnetarız." açıklamasını yaptı. 

ABD başkanı Donald Trump, ABD-Çin gerginliğini artıran TikTok uygulamasının bir casus yazılım olduğunu iddia ederek kullanıcı bilgilerini çaldığını iddia etmiş ve bu ay başında bir kararname imzalayarak şirketin ABD'deki faaliyetlerini eylül ayından itibaren sona erdirmesini gerektiren bir karar almıştı. 

 

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