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Son dakika... Terör örgütü YPG kendini feshetti

Güncelleme Tarihi:

#Mazlum Abdi#YPG#Terör Örgütü
Son dakika... Terör örgütü YPG kendini feshetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 21:34

Terör örgütü YPG’den, örgütün sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" açıklaması yapıldı. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “SDG’nin feshi tarihi ve destansı” dedi.

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Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şahin, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

TOM BARRACK CNN TÜRK'E KONUŞTU

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “SDG’nin feshi tarihi ve destansı” dedi.

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#Mazlum Abdi#YPG#Terör Örgütü

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