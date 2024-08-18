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Son dakika... İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

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#Tel Aviv#İsrail#Patlama
Son dakika... İsrailin başkenti Tel Avivde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 21:47

Son dakika haberine göre; İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

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İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.

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#Tel Aviv#İsrail#Patlama

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