Son dakika: Tayvan'dan flaş Çin açıklaması... İşte Çin'in saldırı planı

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Tayvan, son dönemde adayı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin'in sürekli işgal tehdidi altında yaşıyor.

ABD'nin Tayvan'a verdiği destek ile küresel bir boyut kazanan kriz dünya gündemindeki sıcaklığını korurken Tayvan cephesinden yeni açıklamalar geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in adayı hava ve denizden ablukaya alabileceğini açıkladı Söz konusu raporda Pekin'in adaya karşı hava, deniz ve kara saldırı yeteneklerini güçlendirdiği bilgisinin altı çizildi.

Raporda, bu yetenekler arasında 'hava ve deniz iletişim hatlarımızı kesmek için kritik limanlarımıza, havalimanlarımıza ve uçuş yollarımıza abluka uygulayabilirler' ifadeleri yer aldı.

Aynı raporda Çin'in füze cephaneliği ile tüm Tayvan'ı vurabilecek kapasitede olduğu ve ayrıca adaya amfibi saldırılar gerçekleştirme yeteneğini güçlendirdiği uyarıları da yer aldı.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

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Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.

1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor.

Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.