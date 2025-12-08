Tayvan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Tayvan'ın Hualian bölgesinin 17 km güneyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı kaydedilmedi. Gözden Kaçmasın Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi Haberi görüntüle Gözden Kaçmasın Duvar yazısı fitili ateşledi: 61 yıllık Baas devri sona erdi... Özgür Suriye'de 1 yılda ne oldu? Haberi görüntüle Gözden Kaçmasın Tayland ve Kamboçya arasında çatışma! Hava bombardımanı başladı: 'Ağır silahlı birlikler harekete geçti' Haberi görüntüle