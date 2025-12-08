×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Tayvan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Tayvan#Deprem#Hualian
Tayvanda 5,5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 14:38

Tayvan'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haberin Devamı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Tayvan'ın Hualian bölgesinin 17 km güneyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı kaydedilmedi.

Gözden KaçmasınEndonezyada şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 950ye yükseldiEndonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 950'ye yükseldiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDuvar yazısı fitili ateşledi: 61 yıllık Baas devri sona erdi... Özgür Suriyede 1 yılda ne olduDuvar yazısı fitili ateşledi: 61 yıllık Baas devri sona erdi... Özgür Suriye'de 1 yılda ne oldu?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınTayland ve Kamboçya arasında çatışma Hava bombardımanı başladı: Ağır silahlı birlikler harekete geçtiTayland ve Kamboçya arasında çatışma! Hava bombardımanı başladı: 'Ağır silahlı birlikler harekete geçti'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayvan#Deprem#Hualian

BAKMADAN GEÇME!