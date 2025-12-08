Tayvan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Tayvan'ın Hualian bölgesinin 17 km güneyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı kaydedilmedi.