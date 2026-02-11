×
Son dakika... Tayland'da silahlı saldırgan dehşeti: Rehineler var

Güncelleme Tarihi:

#Tayland#Okul#Silahlı Saldırı
Son dakika... Taylandda silahlı saldırgan dehşeti: Rehineler var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 14:51

Tayland’daki bir okula silahlı saldırı düzenlendiği ve olayın toplu saldırı olabileceği bildirildi. Silahlı saldırganın öğrencileri ve öğretmenleri rehin aldığı kaydedildi.

Tayland’ın güneyindeki Hat Yai kentinde bulunan Patong Prathankiriwat Okulu silahlı baskın düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırgan, okul binasına girerek güvenlik görevlileri ve çevrede bulunan kişilere ateş açtı.

Yerel kaynaklar, saldırganın daha sonra bir grup öğretmen ve öğrenciyi “rehin aldığını” ve okul binası içinde tuttuğunu bildirdi.

 

ÖĞRENCİLER SINIFLARDA MAHSUR KALDI

Olay sırasında çok sayıda öğrencinin sınıflarda mahsur kaldığı belirtildi. Öğrencilerin, dışarıdaki durumun güvenli olmaması nedeniyle sınıflarından çıkamadığı ifade ediliyor.

Songkhla Eyalet Yönetimi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganın okul içinde öğrenci ve öğretmenleri alıkoyduğunu duyurdu. Rehinelerin sayısına ve olayın ayrıntılarına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

 

OKUL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Hat Yai Polis Merkezi ekipleri, özel harekât timleri ve kurtarma personelinin desteğiyle okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, bölgeyi kontrol altına alarak şüpheli üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Güvenli bölgelere ulaşmayı başaran kişilerin tahliyesi sürüyor. Bölgede kapsamlı bir operasyon başlatıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

 

SALDIRGANLA MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Bölge yetkilileri, saldırganla müzakerelere başladı. Yetkililerin, silahlı kişiyi rehineleri serbest bırakmaya ve barışçıl şekilde teslim olmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Olayla ilgili resmi makamlardan yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

#Tayland#Okul#Silahlı Saldırı

