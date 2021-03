Son dakika: Tarihi ziyaret başlıyor... Katolik Kilisesi lideri Papa Irak'a gidiyor!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 4 günlük tarihi Irak ziyareti için başkent Roma'daki Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan ayrıldı.

TARİHİ ZİYARET 4 GÜN SÜRECEK

Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu. Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak.

6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek.

7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

SALGINDAN SONRA İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Irak ziyareti, Papa Francesco'nun, 2013'te bu göreve gelmesinden bu yana 33'üncü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ise 15 aydır yaptığı ilk yurt dışı gezisi olacak.

Vatikan tarafından Irak gezisiyle ilgili hazırlanan belge ve açıklamalarda da sıklıkla, Irak'ın "tek tanrılı üç dinin babası İbrahim'in toprakları" olduğuna vurgu yapılıyor. Papa'nın bu gezide bu dinlerin ortak bir aileye ait olduğu ve tüm inananların kardeş olduğu mesajı vermesi bekleniyor.

Irak gezisi, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında dinler arası diyaloğu artırma çabasının devamı olarak görülüyor. Gezi ayrıca, Irak'ta 2003'ten bu yana sayıları çok azalan Hristiyan nüfus özelinde Ortadoğu'daki Hristiyanlara moral desteği olarak da değerlendiriliyor.

RESMİ HESAPTAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Papa Franciscus 5-8 Mart arasında gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi halka seslendi. Papa videolu mesajında “Selamınaleyküm barış isteyen bir hacı olarak, ‘hepiniz kardeşsiniz’ demek için geliyorum” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yarın gideceği tarihi Irak ziyareti öncesi video ile Irak halkına mesaj gönderdi. Papa Francis videolu mesajında sözlerine “Iraklı kardeşlerim, selâmün aleyküm” diyerek başladı.

My dear Christian brothers and sisters from #Iraq, who have testified to your faith in Jesus amid harsh sufferings: I cannot wait to see you. I am honoured to encounter a Church of martyrs: thank you for your witness! https://t.co/bgm76p31tM