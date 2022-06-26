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Son dakika: Tarihi zirve öncesi flaş Rusya kararı... Yeni yaptırımı Biden açıkladı

#G7 Zirvesi#Rusya#ABD
Son dakika: Tarihi zirve öncesi flaş Rusya kararı... Yeni yaptırımı Biden açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Nisan sabahı başlayan Ukrayna savaşı can almaya devam ederken ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımı açıkladı.

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Ukrayna savaşı ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Rus ilerleyişi sürerken Ukrayna birlikleri pek çok stratejik noktayı geride bırakarak çekilmek zorunda kalmış durumda.

Böylesine kritik bir dönemde G7 ülkelerinin liderleri Almanya'da bir araya geldi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un başkanlık edeceği 3 günlük zirvenin ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı ve mevcut gıda krizi yer alıyor.

Covid-19 salgınının ardından ilk kez Almanya'da düzenlenen zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD katılıyor.

Son dakika: Tarihi zirve öncesi flaş Rusya kararı... Yeni yaptırımı Biden açıkladı

BIDEN YENİ YAPTIRIMI AÇIKLADI

Kritik toplantı öncesi ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş bir açıklama geldi.

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Biden, zirveye katılamadan önce Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımı kamuoyuna duyurdu.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Rusya'dan altın ithalatının yasaklanacağını duyurdu.

Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü konumunda. Rusya, 2021 yılında yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu.

Savaş nedeniyle pek çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygularken Moskova'dan buna karşı hamleler gelmişti.

Moskova, 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

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Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#G7 Zirvesi#Rusya#ABD

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