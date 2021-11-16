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Son dakika: Tarihi görüşmede Tayvan polemiği!

#Çin#ABD#Tayvan
Son dakika: Tarihi görüşmede Tayvan polemiği

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesine Tayvan krizi damgasını vurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping videokonferans yoluyla yapılan ikili zirvede bir araya geldi.

İki liderin 3. defa bir araya geldikleri tarihi görüşmesine dair ilk detaylar geldi.

AFP'de yer alan habere göre, Biden, Çinli mevkidaşına insan hakları ihlalleri konusunda 'endişeleri' olduğunu ve Tayvan'ın statüsünü değiştirmek adına olası hareketlere karşı uyardı.

Çin devlet medyası Şi'nin Biden'ı Tayvan'ın bağımsızlığını teşvik etmesinin 'ateşle oynamak' olduğu konusunda uyardığını duyurdu.

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Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying de "yapıcı ve verimli" olarak nitelediği görüşmenin, karşılıklı anlayışı geliştirmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ise görüşmenin planlanandan uzun bir şekilde yaklaşık 3 buçuk saat sürdüğünü ve birçok konuda "sağlıklı müzakereler" yapıldığını bildirdi. Yetkili, beklendiği üzere zirvede herhangi bir konuda çığır açacak bir gelişme yaşanmadığını da ekledi.

Ocak ayında görevi devralan Biden'la Şi şu ana kadar 3 kez konuştu, ancak bu zirve ilk ikili görüşme oldu.

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Çin lideri Şi, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkesinden çıkmadı.

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#Çin#ABD#Tayvan

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