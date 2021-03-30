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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler-AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tanzanya'da facia: 45 kişi ezilerek can verdi!

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Son dakika: Tanzanya'da facia: 45 kişi ezilerek can verdi!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 Mart’ta hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli için düzenlenen anma töreninde oluşan izdihamda 45 kişi ezilerek can verdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 Mart’ta hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin naaşı toprağa verildi.

Chato'da düzenlenen cenaze töreninde Magufuli son yolculuğuna uğurlandı. 

Törene, ailesi ve yakınları başta olmak üzere, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Zanzibar Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi ve ülkedeki üst düzey isimler ile liderler katıldı.

Törende konuşan Hassan, Magufuli’nin vizyonu, stratejisi ve felsefesi üzerinde çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Hassan, "Bugün babamızı, bir kahramanımızı ve generalimizi dinlendireceğiz." dedi.

Magufuli’ye veda için 20 Mart’tan bugüne Darüsselam, Dodoma, Zanzibar, Mwanza ve Geita'da tören düzenlenmişti.

Son dakika: Tanzanyada facia: 45 kişi ezilerek can verdi
AFP'de yer alan son dakika haberine göre Darüsselam'da düzenlenen anma töreninde stadyuma girmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar çıkan izdihamda ezilerek can verdi. Tanzanya polisinin yaptığı açıklamaya göre sabırsız davranarak anma töreninin düzenlendiği stadyuma girmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar çıkan izdihamda birbirlerini ezdi ve çıkan karmaşada 45 kişi feci şekilde ezilerek can verdi.

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