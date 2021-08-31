Son dakika: Taliban'dan mektup açılımı: 'Batı'ya yardım edenlere emir!

Son ABD askerinin Kabil'den ayrılması ile Afganistan'da bir dönem resmen sona erdi.

20 yıl sonra iktidarı ele geçiren Taliban ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağlamış durumda.

Son dönemde ılımlı mesajlar veren Taliban'ın yeni dönemi merakla beklenirken ülkeden rahatsız edici haberler gelmeye devam ediyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Taliban, bu 20 yıllık dönemde 'Batı' ile çalışanların kapılarına mektup asıyor

Aynı haberlere göre, Taliban 'haçlılar için çalışan' olarak tanımladığı bu kişilere mektuplar ile 'Ya teslim olun ya da ölün' mesajı veriyor.

Söz konusu mektupta bu kişilerin Taliban mahkemelerine teslim olmaları emri yer alıyor.

Bu mektubu alanlardan birisi olan Camp Bastion'da pistin inşa etmesine yardım eden 34 yaşındaki altı çocuk babası Naz Daily Mail'e konuştu.

İngiltere'ye sığınma başvurusu yapan ancak olumsuz cevap alan Naz, 'mektup resmiydi. Üzerinde Taliban'ın damgası vardı' dedi.

Naz, 'Mahkemeye gidersem ölüm cezası alacağım. Teslim olmazsam beni infaz edecekler. Bu yüzden saklanıyorum ve kaçmanın bir yolunu arıyorum' dedi.

Eski bir İngiliz askeri tercüman olan başka bir Afgan ise mektupta 'kafirin casusu' olarak nitelendirildiğini belirtti.

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