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Son dakika: Taliban'dan kadınlara flaş çağrı!

#Taliban#Afganistan#Kabil
Son dakika: Talibandan kadınlara flaş çağrı

Taliban Afganistan'ın yönetimine geçtikten sonra ülkede bir yandan sosyal yaşam normale dönerken bir yandan da Afgan kadınların ve kız çocuklarının geleceğiyle ilgili kaygılar büyüyor. Yapılan son açıklama ile kabil'de şehir hükümeti için çalışan kadınlara 'evlerinizden çıkmayın' mesajı gönderildi.

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Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.

İkinci defa ülke yönetimini ele geçiren Taliban ise verdiği ılımlı mesajların aksine dünyanın tepkisini çeken adımlar atmaya devam ediyor.

Afganistan'ın başkentinin geçici belediye başkanı bugün yaptığı açıklamada, Kabil şehir hükümetindeki kadın çalışanların evde kalmalarının söylendiği bilgisine yer verdi.

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Söz konusu açıklamada yalnızca yaptıkları işler erkekler tarafından doldurulamayan kadın çalışanların ofislere gelmesine izin veirildiği bilgisinin altı çizildi.

1990'lardaki ilk Taliban yönetiminde de kadınlar eğitim ve çalışma hayatından uzak tutulmuştu.

Öte yandan Afganistan'da ortaokullar açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenlerin sınıflara dönebilmişti. 

Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almazken, Taliban Cuma günü kadından sorumlu bakanlığı kapatıp yerine daha önce katı dini doktrinler uygulayan 'Ahlak Bakanlığı'nı getirdi.

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Taliban'ın iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında 'Faziletin Yayılması ve Ahlaksızlığın Engellenmesi Bakanlığı' adı verilen bakanlık, Taliban'ın Şeriat kurallarının uygulanmasını denetleme amacıyla, sokaklarda ahlak polisleri görevlendirilmesinden sorumluydu.

Taliban iktidarı ele geçirdiğinde değişim sözü vermişti ama yönetimle ilgili alınan son kararlar Afganistan'da katı kuralların geçerli olduğu 1990lı yıllara dönüşe işaret ediyor.

değiştirilemeyenlerin çalışmasına izin verildiğini söyledi. 

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#Taliban#Afganistan#Kabil