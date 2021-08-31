MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Taliban'dan flaş 'zafer' açıklaması
GeriDünya Son dakika: Taliban'dan flaş 'zafer' açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban'dan flaş 'zafer' açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Taliban'dan flaş 'zafer' açıklaması

Son ABD askerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede bir dönem sona erdi. 20 yıl sonra iktidarı ele geçiren Taliban'dan yapılan açıklamada 'Bu zafer hepimize ait' ifadesi yer aldı.

20 yıllık askeri müdahalenin ardından son ABD birliklerinin ülkeyi terk etmesinden saatler sonra Taliban'dan açıklama geldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havaalanının pistinden yaptığı açıklamada, 'Afganistan'ı tebrik ederim... bu zafer hepimizin' dedi.

ABD'nin buradan çekilmesinin ardından havalimanına giren Mücahid, sözlerine şöyle devam etti;

'ABD ve dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkiler kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.'

Mücahid, 'ABD'nin hizmeti diğer işgalcilere ders oldu' dedi.

: İlginizi Çekebilir

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi