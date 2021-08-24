Son dakika: Taliban'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması

Taliban, Afganistan'daki gelişmeler için acil toplanma kararı alan G7 zirvesi öncesi Kabil'de basın toplantısı düzenledi.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mujahid, ülkedeki bankaların yarından itibaren açılacağını duyurdu.

Üniversitelerin eğitim vermeye devam edeceğini belirten sözcü, Ulusal televizyon ve radyo için de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizdi.

Medyanın özgürlüğünün her gün geliştiğini iddia eden Sözcü, 'Havalimanında bekleyenler evlerine gidebilir. Onların güvenliklerini garanti ediyoruz' dedi.

Sözcü ayrıca ABD'ye 'Afgan halkını ana yurtlarını terk etmeye teşvik etmeyin' çağrısında bulundu. Havalimanındaki tahliyeler için belirlenen 31 Ağustos tarihi ile ilgili de konuşan sözcü bu tarihin uzatılmayacağının altını çizdi.

Sözcü kadınların işlerine dönebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten sözcü, 'Elçilik binalarının kapatılmasını veya çalışmalarını durdurmalarını istemiyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz' dedi.

Ülkedeki direnişin sembol noktalarından birisi haline gelen Pençşir ile ilgili de konuşan sözcü, 'diyalogdan yanayız' mesajı verdi.

'Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk' diyen sözcü, ölüm listeleri olduğunu yalanladı.

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