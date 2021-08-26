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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 26.08.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban'dan flaş Bin Ladin iddiası!

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Son dakika: Taliban'dan flaş Bin Ladin iddiası!

Son günlerde gündemden düşmeyen Taliban cephesinden çok konuşulacak bir açıklama daha geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, terörist Usame Bin Ladin ile ilgili ortaya attığı iddia ile ABD'de gündem oldu.

Dünya tabiri caizse Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

ABD'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabil'i alan Taliban cephesinden çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid NBC Nightly News'e bağlandı ve burada El Kaide lideri terörist Bin Ladin'in 2 bin 977 kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırılarında bir parmağı olduğuna dair bir kanıt olmadığını iddia etti.

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Mujahid'in canlı yayında yaptığı bu açıklama kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü.

ABD'nin Bin Ladin'i Taliban'a karşı 'savaş bahanesi' olarak kullandığını iddia eden Mujahid'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

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Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

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Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve Ekim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.

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