Son dakika: Taliban'dan flaş açıklamalar

Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban, Afganistan'ın çoğunluğunun kontrolünü ele geçirmiş durumda.

Günlerdir kaosun hüküm sürdüğü ülkeden her gün korkunç haberler geliyor. Ülkedeki son gelişmeler ile ilgili Taliban cephesinden flaş açıklamalar geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban yetkilisi, örgütün komutanlarının güvenliklerini sağlamak ve işbirliği aramak adına önümüzdeki birkaç gün içinde Afganistan'ın 34 eyaletinin 20'sinden fazlasında eski valiler ve bürokratlarla görüşeceklerini açıkladı.

Sözcü açıklamasında 'Hiçbir eski hükümet yetkilisini bize katılmaya veya bize bağlılığını kanıtlamaya zorlamıyoruz, ülkeyi terk etme hakları var' ifadesine yer verdi.

Kabil'deki havalimanında yaşanılanlar hakkında ABD'yi 'yaygara kopartmak' ile suçlayan yetkili şu ifadelere yer verdi;

'ABD tüm gücü ve olanaklarıyla... havaalanına düzen getirmeyi başaramadı. Ülkenin her yerinde barış ve sükunet var, ancak sadece Kabil havaalanında kaos var.'

İngiltere, geçtiğimiz saatlerde bir grup Afgan sivilin havalimanı girmeye çalıştığını, bu sırada yaşanan olaylarda 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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