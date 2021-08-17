Son dakika... Taliban'dan ezber bozan adım: Kadın sunucular ekranlara geri döndü!

Dünya, 20 yıl sonra Afganistan'ın yeniden kontrolünü ele geçiren Taliban'ı konuşuyor.

10 gün içinde başkent Kabil olmak üzere kritik noktaları ele geçiren Taliban, artık ülkenin tek hakimi konumunda.

Herkesin merak ettiği konu ise Taliban yönetimi altında kadınları nelerin beklediği. Bu konuda ılımlı mesajlar veren Taliban ezber bozan bir adım attı.

İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, Kadın haber sunucuları Afgan televizyonlarının ekranlarına geri döndü.

2004 yılında Afganistan'da kurulan TOLO News kanalı, bugün kadın spikerlerle yayınlarına yeniden başladı.

TOLO News, yaptığı paylaşımda 'Bu programda sunucu Beheshta Arghand, Taliban medya ekibinin yakın bir üyesi olan Mevlevi Abdülhak Hemad ile Kabil'in durumu ve şehirdeki ev aramaları hakkında röportaj yapıyor' ifadesine yer verdi.

Kanalın haber müdürü Miraqa Popal ise şunları yazdı; 'Bugün kadın spikerlerle yayınımıza devam ettik.'

Söyleşide Kabil'de saatler geçtikçe daha fazla güvenliğin sağlandığını, stüdyoya gelirken trafik dahil yaşamın normal akışında seyrettiğini, işe giden memurlar gördüğünü ifade eden Hemad, 'Taliban tüm hükümet çalışanlarından, bakanlar ve başkanlar hariç, işlerine dönmelerini istiyor. Bu akşama kadar yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum.' dedi.

Afganistan'da Pencşir vilayetinin yakında teslim olacağına dair duyumlar aldıklarını, bunun gerçekleşmesi halinde Taliban'ın Afganistan'ın tam kontrolünü alacağını ifade eden Hemad, yönetim konusunda bundan sonra izlenecek adımlara ilişkin bilgi verdi.

Hemad, Katar'ın Doha kentinde Afganistan'da nasıl bir yönetim sistemi kurulacağına, adının ve yapısının ne olacağına dair müzakerelerin devam ettiğini, çok yakın gelecekte durumun netleşmesini beklediklerini belirterek 'Gelecekteki hükümeti kurmak için müzakereler devam ediyor. Bir konsey oluşturulması muhtemel. Bundan sonra anayasa tartışma konusu olacaktır. Kapsamlı ve kapsayıcı bir hükümetten söz ediliyor. Zabibullah Mücahit (Taliban Sözcüsü) bugün Kabil'e geldi ve durum hakkında daha fazla bilgi verecektir.' ifadesini kullandı.

Bu karar Taliban'ın 'genel af' ilan edip, kadınlara yönetime katılmaları çağrısı yapmasının ardından gerçekleşti.

Geçtiğimiz saatlerde Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etmişti.

Enamullah Samangani, kadınların kurban olmasını istemediklerini ve yönetimde yer almalarını arzu ettiklerini belirterek "Hükümetin yapısı tam olarak netleşmedi ama tecrübelerimiz doğrultusunda tam bir İslami liderlik olmalı ve tüm taraflar katılmalı." ifadesini kullanmıştı

"Halkın halihazırda Taliban'ın uymalarını beklediği İslami kuralları bildiğini" vurgulayan Samangani, "Halkımız Müslüman, onları İslam'a zorlamıyoruz." diye konuşmuştu

Pazar günü Taliban'ın Kabil'e girmesi ile Afganistan yayın kanallarında radikal değişiklikler yapılmış, ülkede yayın yapan ana televizyon kanallarında kadın sunucuların ekrandan alındığı görülmüştü.

Afgan devletine ait National Afghanistan TV ile özel kanallar Tolo News, Ariana, Shamshad ve 1TV'de Taliban'a yönelik lehte yorumlarda da artış gözlenmişti.

BBC'nin aktardığı habere göre; televizyonlarda eleştirel haberler oldukça azaldı.

15 Ağustos akşamı Taliban tarafından ele geçirilen Devlet Televizyonu'nda ise büyük ölçüde dini içerikler yayınlanıyor.

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