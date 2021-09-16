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Son dakika: Taliban'dan bir infaz daha... Dünya ayağa kalktı!

#Dünya#Taliban#Afganistan
Son dakika: Talibandan bir infaz daha... Dünya ayağa kalktı

Taliban yönetimindeki Afganistan'dan kan donduran. Bölgedeki sivilleri kurtarmak için mücadele eden eski bir ABD askeri Taliban militanlarının 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğu başlarını keserek infaz ettiğini iddia etti.

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Dünya Afganistan'dan gelen haberlere ve görüntülere kilitlenmiş durumda...

20 yıl sonra yeniden iktidara gelen Taliban, bir süredir verdiği ılımlı mesajlara rağmen infaz haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Taliban ile ilgili son iddia ülkede hala mahsur kalan Afgan müttefiklerini kurtarmak isteyen gönüllü bir kurtarma ekibinin parçası olan eski bir ABD Ordusu subayı olan Jean Marie Thrower'dan geldi.

Son dakika... Taliban, ele geçirdiği Pençşirde en az yirmi sivili öldürdü

Son dakika... Taliban, ele geçirdiği Pençşir'de en az yirmi sivili öldürdü

Thrower, Taliban militanlarının 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğu infaz ettiğini iddia etti. New York Post'ta yer alan habere göre, Taliban çocukları kafalarını keserek infaz etti.

Kısa sürede tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen iddia tepkilere neden oldu. Gelen son raporlara göre, Afganistan'dan çekilme sürecinde yüzlerce insan ülkeden çıkardı

Ancak ABD ordusunun geri çekilmesinden sonra hala risk altındaki binlerce Afgan'ın ülkede kaldığı ve bu kişilerin risk altında olduğu belirtiliyor.

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Taliban içinde derin çatlak Üst düzey isimler nerede

Taliban içinde derin çatlak! Üst düzey isimler nerede?

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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#Dünya#Taliban#Afganistan