Son dakika... Taliban sözünü çabuk unuttu: Karzai ev hapsinde!!

Taliban'ın genel af ilan etmesi ve eski devlet görevlilerden 'intikam almayacağız' açıklaması üzerinden henüz birkaç gün geçmişken ülkede flaş bir gelişme yaşandı.

CNN International'da yer alan habere göre, eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Uzlaşma Merkezi Başkanı Abdullah'ın ev hapsine alındı.

CNN International'a konuşan kaynağa göre, Taliban bu iki ismin güvenliğini de elinden aldı.

Söz konusu kaynağa göre, Karzai ve Abdullah, korumaları olmadan ve Taliban'ın insafına kalmış halde Kabil'de fiilen ev hapsinde tutuluyor.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrası ı pek çok görevli çareyi kaçmakta bulmuştu. Taliban ise hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etmiş ve 'işe geri dönün' çağrısında bulunmuştu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, 'Herkes için genel af ilan edildi... Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız' ifadelerine yer verilmişti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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