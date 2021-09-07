Son dakika: Taliban protestocuları havaya ateş açarak dağıttı!

Dünya Taliban'ın kontörlüne geçen Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Taliban ülkedeki protesto hareketini dağıtmak için oldukça sert adımlar atmaya devam ediyor.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban, Pakistan karşıtı mitingi dağıtmak için ateş açtı.

Olay yerindeki AFP personelinin bildirdiğine göre, Taliban bugün Kabil'de düzenlenen Pakistan'ın Afganistan'ın içişlerine karışmasını protesto eden düzinelerce insanı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan onlarca gösterici arasında yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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