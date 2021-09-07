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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER - Fotoğraf: ARŞİV
Haber Giriş: 07.09.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban protestocuları havaya ateş açarak dağıttı!

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Son dakika: Taliban protestocuları havaya ateş açarak dağıttı!

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Taliban, Pakistan karşıtı mitingi dağıtmak için havaya ateş açtı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan onlarca gösterici arasında yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Dünya Taliban'ın kontörlüne geçen Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Taliban ülkedeki protesto hareketini dağıtmak için oldukça sert adımlar atmaya devam ediyor.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban, Pakistan karşıtı mitingi dağıtmak için ateş açtı.

Olay yerindeki AFP personelinin bildirdiğine göre, Taliban bugün Kabil'de düzenlenen Pakistan'ın Afganistan'ın içişlerine karışmasını protesto eden düzinelerce insanı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan onlarca gösterici arasında yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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