Son dakika... Taliban, Kunduz'u ele geçirdi

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması sonrası Taliban'ın ilerleyişi sürüyor.

Gelen son dakika bilgisine göre, Taliban, Afganistan'ın stratejik noktalarından birisi olarak gösterilen Kunduz'u ele geçirdi.

Taliban tarafından yapılan açıklama bölgedeki AFP muhabiri tarafından doğrulandı. AFP muhabiri 'Taliban şehirdeki kilit noktaları aldı' bilgisini paylaştı.

Taliban tarafından yapılan açıklamada polis merkezinin, valilik yerleşkesinin ve şehirdeki hapishanenin ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Taliban Cuma gününden bu yana iki eyalet başkentini ele geçirdi. Ancak ajanslar Kunduz'un düşüşünün Kabil'in son dönemdeki en büyük yenilgisi olduğunun altını çiziyor.

Kunduz daha önce 2015 ve 2016 yıllarında da Taliban tarafından ele geçirilmişti.

Batıda Herat'ın eteklerinde ve güneyde Lashkar Gah ve Kandahar'da da çatışmalar yaşandığı bildirildi.

ABD HAVADAN VURUYOR

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini bombaladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrindeki Taliban mevzilerini bombaladığını aktardı. Saldırıda 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade eden Aman, Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini belirtti.

Dün öğle saatlerinde Afgan basınında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Taliban'a karşı B-52 uçaklarının kullanılması talimatını verdiği haberleri yer almıştı.

Taliban, yaklaşık iki hafta önce başlattığı saldırıların ardından Cüzcan'ın merkezi Şibirgan şehrini dün öğleden sonra ele geçirmişti.

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