Son dakika: Taliban kız öğrenciler için 'şart'ını açıkladı!

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Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.

İkinci defa ülke yönetimini ele geçiren Taliban ise verdiği ılımlı mesajların aksine dünyanın tepkisini çeken adımlar atarak gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ortaokullar açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenlerin sınıflara dönebilmişti.

Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almamıştı.

Dünyadan gelen tepkiler sonrası Taliban'dan yeni bir açıklama geldi. Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'kız çocukları ancak güvenli ortam oluşturulmasından sonra eğitime devam edebilecekler' dedi. 'Kızların eğitimine karşı değiliz' diyen Mücahid sözlerine şöyle devam etti;

'Önce güvenli ortam ve ulaşımın sağlanması lazım. Bunun için ulemanın eğitim ve istihdamda kız çocukları ve kadınlar için güvenli ortamın nasıl oluşturulacağına dair rapor hazırlaması gerekiyor.'

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Ancak Taliban kanadından yapılan bu açıklama sosyal medyada tepkilere neden oldu. Pek çok kullanıcı Taliban sözcüsünün açıklamalarını inandırıcı bulmazken, örgütün dünyadan gelen tepkilere karşı zaman kazanmaya çalıştığını iddia etti.

Taliban iktidarı ele geçirdiğinde değişim sözü vermişti ama yönetimle ilgili alınan son kararlar Afganistan'da katı kuralların geçerli olduğu 1990'lı yıllara dönüşe işaret ediyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.