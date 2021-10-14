Son dakika... Taliban heyeti Türkiye'ye geldi

Türkiye’ye gelen Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.
Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.
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