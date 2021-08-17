Son dakika: Taliban genel af ilan etti

Taliban'ın Pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta yeni bir gelişme yaşandı.

Taliban'ın zaferi sonrası pek çok görevli çareyi kaçmakta bulmuştu. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti.

Aynı açıklamada 'işe geri dönün' çağrısına da yer verildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, 'Herkes için genel af ilan edildi... Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız' ifadelerine yer verildi.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor