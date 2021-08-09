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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.08.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban 4 günde 6 kentin kontrolünü ele geçirdi

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Son dakika: Taliban 4 günde 6 kentin kontrolünü ele geçirdi

Afgan hükümet güçlerinin son 4 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı kuzeydeki Aybak kentiyle beraber 6’ya yükseldi. Öte yandan Taliban'ın hedefindeki yeni isimler belli oldu.

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  • Taliban 4 günde 6 kentin kontrolünü ele geçirdi
  • Taliban 4 günde 6 kentin kontrolünü ele geçirdi
  • Taliban 4 günde 6 kentin kontrolünü ele geçirdi
  • Taliban 4 günde 6 kentin kontrolünü ele geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması sonrası Taliban'ın ilerleyişi sürüyor.

Taliban, Afganistan'ın stratejik noktalarından birisi olarak gösterilen Kunduz ve Sar-i Pul'u da dahil pek çok kritik noktayı ele geçirdi.

Gelen son dakika haberine göre, Afgan hükümet güçleri son 4 günde Taliban'a karşı 6 kentin kontrolünü kaybetti.

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Taliban son olarak Afganistan'ın Samangan eyaletinin başkenti Aybak'ı ele geçirdi. Bölge valisi, kuzey kentinin Taliban'ın 'tam kontrolü' altında olduğunu söyledi.

Helmand eyaletinde çalışan bir gazeteci olan Nematullah Hemat'ın bugün Taliban tarafından kaçırıldığını da gelen haberler arasında.

Son dakika: Taliban 4 günde 6 kentin kontrolünü ele geçirdi

TALİBAN'IN YENİ SAVAŞ TAKTİĞİ

Öte yandan Afganistan ordusunda görev alan Kara Şahin pilotu Hamidullah Azimi otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Azimi son dönemde öldürülen 8'inci pilot oldu.

The Times'a konuşan adının açıklanmasını istemeyen bir pilot hükümetin güvenliklerini garanti edemediği için son haftalarda hava kuvvetlerini terk eden 19 meslektaşını tanıdığını söyledi.

Aynı kaynak 'Her gün kullandığım arabayı değiştirmek zorundayım, işe gitmek için arkadaşlarımın arabalarını ödünç alıyorum. Evimin dışında vakit geçiremiyorum. Kimliğimi korumak ve riski azaltmak için alışverişe gidemiyorum, saçımı bile kestiremiyorum' ifadelerini kullandı.

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