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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 04.05.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tahran'da İsviçre elçiliğinin üst düzey çalışanı çok katlı binadan düşerek öldü

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Son dakika: Tahran'da İsviçre elçiliğinin üst düzey çalışanı çok katlı binadan düşerek öldü

Reuters haber ajansında yer alan son dakika haberine göre İran'ın başkenti Tahran'da İsviçre elçiliğinde görevli bir kadın çalışan çok katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre İran'ın başkenti Tahran'da şoe eden bir ölüm yaşandı.

İsviçre elçiliği çalışanı olduğu açıklanan bir kadın çok katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti.

Reuters'ın İran'ın ILNA ajansına dayandırdığı habere göre hayatını kaybeden kişinin üst düzey elçilik çalışanı olduğu ve Tahran'daki elçilikte en yüksek ikinci seviye görevde yer aldığı bildirildi.

Elçiliğin bulunduğu binanın 18. katında yaşayan 51 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili olarak daha fazla bilgi verilmedi.

1979'daki İran İslam Devrimi'nden itibaren Washington ve Tahran arasındaki ilişkilerin kesilmesinden sonra İsviçre, ülkede ABD'nin diplomatik çıkarlarını temsil ediyor.

 

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