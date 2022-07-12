Son dakika: Tahıl ihracatı için İstanbul'da kritik zirve

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Rusya Dışişleri Bakanlığı uzun süredir dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen tahıl krizi ile ilgili görüşmelerin yarın İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye ve Rusya'dan heyetlerin öncülüğünde gerçekleştirilecek toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna'dan da temsilciler katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HARAKETE GEÇME ZAMANI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tüm dünyayı etkisi altına alacak olan gıda krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı. Suriye’deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

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TÜRKİYE'DEN 'KIRMIZI HAT' DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve verdiği direktif kapsamında Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında kurulan 'kırmızı hat diplomasisi'nin olumlu sonuçlar vermesi bekleniyor.

Türk ve Rus askeri heyetleri tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için Haziran ayı sonunda da Moskova'da bir araya gelmişti. Görüşme sonrası 'Azov Concord' adlı Türk kuru yük gemisi Rusya kontrolündeki Mariopul'dan ayrılan ilk yabancı gemi olmuştu.