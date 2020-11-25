Son dakika: Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Eş-Şakik kentinin Kızıldeniz kıyısındaki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu, tankerde hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.