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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi

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Son dakika: Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendi
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Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bulunan bir petrol tankerine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırı yakınlarındaki Eş-Şakik kentinin Kızıldeniz kıyısındaki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu, tankerde hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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