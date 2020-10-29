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Son dakika! Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda saldırı
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldı. Bir kişi gözaltına alındı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde Fransız konsolosluğunda bir koruma ‘kesici bir aletle’ bıçaklandı.
Saldırganın, korumayı bıçaklayıp yaraladıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi.
Yaralı korumanın ise tedavisinin yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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