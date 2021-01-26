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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli patlama!

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Son dakika... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli patlama!
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Gelen son dakika haberine göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. El Arabiya televizyonu Riyad'a atılan bir füzenin engellendiğini iddia etti.

Reuters Haber Ajansı'nın son dakika ibaresiyle paylaştığı habere göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. 

Haber görgü tanıklarının ifadesine dayandırılırken patlamada can veya mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanıcılar patlama sesinin Riyad Havalimanı yakınlarından geldiği iddia edildi. 

Ajans patlama sesi duyulduğunu ifade ederken, resmi El Arabiya televizyonu da Riyad'a atılan bir füzenin engellendiğini bildirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumların bazılarında birden fazla patlama sesi geldiği ifade edilirken olay anına ait video görüntüleri de paylaşıldı. 

 

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