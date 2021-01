Son dakika... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli patlama!

Reuters Haber Ajansı'nın son dakika ibaresiyle paylaştığı habere göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Haber görgü tanıklarının ifadesine dayandırılırken patlamada can veya mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kullanıcılar patlama sesinin Riyad Havalimanı yakınlarından geldiği iddia edildi.

Ajans patlama sesi duyulduğunu ifade ederken, resmi El Arabiya televizyonu da Riyad'a atılan bir füzenin engellendiğini bildirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumların bazılarında birden fazla patlama sesi geldiği ifade edilirken olay anına ait video görüntüleri de paylaşıldı.

#SaudiArabia air defenses target an unidentified aircraft, most probably #Yemen drone, over #Riyadh. Back in 2019 Yemen’s Houthis launched a drone attack on Saudi oil facility Aramco to retaliate airstrikes launched by the Saudi-led coalition. pic.twitter.com/QNWSNziZMl