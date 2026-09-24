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Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Husiler 6 balistik füze ateşledi

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#Suudi Arabistan#Husiler#Mekke
Suudi Arabistandan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Husiler 6 balistik füze ateşledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 13:51

Suudi Arabistan, Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Mekke ve Cidde başta olmak üzere çok sayıda bölgede acil durum ilan etti. Suudilerin liderliğindeki koalisyon güçleri, Husilerin fırlattığı 6 balistik füzeyi engellediğini bildirdi.

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Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.

Hava saldırısı uyarından kısa süre sonra Yemen semalarında patlama sesleri duyuldu. Yemen'deki Suudilerin liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, güçlerinin İran destekli Husi milisleri tarafından fırlatılan altı balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistandan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Husiler 6 balistik füze ateşledi

'KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK'

Al Jazeera'nin haberine göre, Maliki, "Terörist Husi milislerinin tırmandırdığı gerilim ve ihlallere kararlı bir şekilde karşılık verilecektir" diye konuştu. 

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Husiler, çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle Yemen'deki sivil kayıpların artmasından endişelendiğini dile getirdi.

Son dönemde Husi milislerinin Yemen'in Kızıldeniz kıyılarını ele geçirmesi yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Husilerin ilerleyişi, hayati önem taşıyan Babülmendep Boğazı üzerinden yapılan küresel ticaret ve nakliye konusunda da endişeleri artırdı.

Suudi Arabistandan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Husiler 6 balistik füze ateşledi

Çatışmalar binlerce insanın evlerinden kaçmasına neden oldu. BM salı günü yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş kişilerin sayısının bugün 130 binden 230 bine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Turk, bu durum karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "Yemen halkı zaten yeterince acı çekmişken, şimdi de siviller bu son çatışma dalgasının yükünü omuzluyor. Siviller asla hedef alınmamalı ve onların korunması en öncelikli konu olmalıdır" dedi.

Turk, "Savaşan taraflar her zaman siviller ile savaşçılar ve sivil hedefler ile askeri hedefler arasında ayrım yapmalıdır. Yemen halkı bir başka tam ölçekli çatışmaya daha dayanamaz" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistandan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Husiler 6 balistik füze ateşledi

SUUDİLERİN HUSİLERE HAVA SALDIRISI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde, Taif, El-Beyda, Marib ve Saada vilayetlerini hedef aldığını öne sürmüştü.

Suudi Arabistandan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Husiler 6 balistik füze ateşledi

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri

'KADIN VE ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ'

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu savunan Seri, iletişim ağları, köprüler ve yollar dahil olmak üzere sivil altyapının zarar gördüğünü ifade etmişti.

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Husi sözcü Seri, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan tarafından düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 988'e ulaştığını belirtmişti.

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#Suudi Arabistan#Husiler#Mekke

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