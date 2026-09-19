Son dakika... Suudi Arabistan'daki havalimanında yangın

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı yakınındaki bölgede yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi.
Görgü tanıkları, Kral Halid Havalimanı yakınındaki bir bölgede yangın çıktığını belirtti.
Bölgeden dumanların yükseldiğini aktaran görgü tanıkları, yangının nedenin ise bilinmediğini ifade etti.
Suudi Arabistan makamları yangına ve nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Bu açıklamadan sonra dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneyindeki birçok bölgede saldırı uyarısında bulunmuştu..
ARAMCO TESİSİNDE YANGIN
Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir yakıt deposunda yangın çıktı.
Yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.