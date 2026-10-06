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Suudi Arabistan'da havalimanlarına saldırı

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#Suudi Arabistan#Havalimanı Saldırısı#Kral Abdullah Bin Abdulaziz
Suudi Arabistanda havalimanlarına saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 11:00

Riyad yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde yer alan Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ve Necran Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığını bildirdi. Yetkililer, 3 kişinin yaralandığı saldırılarda havalimanlarının hasar aldığını kaydetti.

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Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyon güçleri arasındaki savaş son günlerde şiddetlendi. Yemen ordusu, ülkenin Kızıldeniz'e bakan kıyılarını kontrol altına almak için pazartesi günü geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Husiler ise Yemen hükümetinin kontrolündeki Taiz kentini kuşatma altına aldıklarını öne sürdü.

Suudi Arabistanda havalimanlarına saldırı

SALDIRILARDA 3 KİŞİ YARALANDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, ülkenin güneybatısındaki havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişinin yaralandığını belirtti.

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Al Jazeera'nin haberine göre Riyad yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, "Özel ekipler saldırılara meydana anında müdahale etti" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Saldırılar maddi hasara yol açtı. Yaralılar gerekli tıbbi bakımı almak üzere hastaneye kaldırıldı" denildi.

Suudi Arabistanlı yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve "yolcular ile havalimanı personelinin güvenliğini sağlamak, Krallığın sivil havacılık sisteminin güvenliğini ve emniyetini korumak" için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Suudi Arabistanda havalimanlarına saldırı

HUSİLERE 'YEMEN ŞAFAĞI' OPERASYONU

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nden yapılan açıklamada, ordunun halk direniş güçlerinin desteğiyle "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında çeşitli cephelerde saldırılar düzenlediği belirtildi. Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu kapsamında 100 Husinin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistanda havalimanlarına saldırı

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YEMEN ORDUSU HUSİLERİ VURDU

Açıklamada, operasyonun ilk gününde Taiz’in kuzeyindeki Erbain, güneyindeki El-Akrud, batısındaki El-Anin ve Cebel Habşi ile El-Kedha cephesinin çevresindeki El-Birin bölgelerinde 5 saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırılarda 6 askeri aracın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği, bir tankın vurulduğu aktarıldı.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a yönelik bir dizi saldırıda başkent Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nı vurduklarını ve hava trafiğinin aksadığını iddia etmişti.

Suudi Arabistanda havalimanlarına saldırı

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SUUDİ ARABİSTAN'DAN HUSİLERE KARŞI HAVA DESTEĞİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 "yüksek değerli" hedefin imha edildiğini duyurmuştu.

Koalisyon ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babülmendep Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.

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#Suudi Arabistan#Havalimanı Saldırısı#Kral Abdullah Bin Abdulaziz

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