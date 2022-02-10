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Son dakika... Suudi Arabistan'da havalimanına İHA'lı saldırı

#Suudi Arabistan#Dünya#Yemen
Son dakika... Suudi Arabistanda havalimanına İHAlı saldırı

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına yakın bir havaalanını hedef alan bir insansız hava aracı havada imha edildi. Oluşan en kaz nedeniyle 12 kişi yaralandı. Devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında yabancı yolcuların ve çalışanların da olduğu bilgisine yer verildi.

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Suudi Arabistan’da bulunan Abha Havalimanına İHA (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti.

Arap koalisyonu sözcüsü Albay Turki Al-Maliki havalimanını hedef alan İHA saldırısının, Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi.

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, oluşan enkaz nedeniyle 12 kişi yaralandı. 

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Al-Maliki, “Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız” dedi.

Standart güvenlik prosedürlerinin uygulanmasının ardından hava trafiğinin normale döndüğü belirtilirken devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında yabancı yolcuların ve çalışanların da olduğu bilgisine yer verildi.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki savaşın 2021'in sonu itibariyle hem doğrudan hem de dolaylı olarak açlık ve hastalık yoluyla 377 bin kişiyi öldürdüğünü tahmin ediyor.

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Ölenlerin yüzde 70'ini ise çocuklar oluşturuyor.

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#Suudi Arabistan#Dünya#Yemen

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