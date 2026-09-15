Suudi Arabistan'da çok sayıda bölgede saldırı alarmı

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Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapılarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, X hesabından konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için "tehlike" uyarısında bulunulduğu kaydedildi.

'KALABALIK OLUŞTURMAKTAN KAÇININ'

Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca herhangi bir olay anında görüntü kaydı yapmamaları talep edildi.

Öte yandan açıklamada, uyarının hangi tehlikeye ilişkin olduğuna ve söz konusu riskin kaynağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

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Suudi Arabistan'da günde yaklaşık 8 milyon varil petrol taşıyan boru hattı saldırıya uğramıştı. Riyad, saldırıdan Irak'taki İran yanlısı milisleri sorumlu tutmuştu.

BİR GÜNDE İKİNCİ ALARM

Üç kente yönelik güvenlik uyarısı, sabah saatlerinde verilen saldırı alarmının ardından geldi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde X hesabından yapılan açıklamayla, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verilmişti.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemi vurgulanmıştı.

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ORTA DOĞU'DA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Al Jazeera'ye açıklamada bulunan Orta Doğu analisti Luciano Zaccara, Husilerin Yemen'in batı kıyısı boyunca stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından Suudi destekli hükümet güçlerinin isyancıları geri püskürtüp püskürtemeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtti. Zaccara, son bir haftada yaşanan gelişmelerin bölgedeki "güç dengesinde" bir değişimi yansıttığını, Husilerin Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiğini ve İran saldırılarının Hürmüz Boğazı'nı gölgede bıraktığını ifade etti. Analist, bu durumun bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir döneme işaret ettiğini kaydetti.

Zaccara, "Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatmayacaklarını söyledi ancak isterlerse bunu yapabilirler. İran'ın emirlerine uysunlar ya da uymasınlar, Husiler İran'ın işine geliyor çünkü her iki kritik geçiş noktasını da tehlikeli duruma sokuyorlar" dedi.

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KÜRESEL PETROL PİYASALARI RİSK ALTINDA

Uzman isim, bu gelişmenin yalnızca askeri bir mesele olmadığını, aynı zamanda küresel enerji akışları üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu vurguladı. Husilerin Babülmendep'teki varlığının, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısıyla birleşerek iki kritik deniz geçiş noktasını eş zamanlı olarak risk altına soktuğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Husilerin batı Yemen'deki toprak ilerleyişinden büyük ölçüde etkilendiğini ve petrol fiyatlarındaki artışın bunu yansıttığını belirten Zaccara, "Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için kullanmaya çalıştıkları alternatif (enerji sevkiyatı) güzergahların bekledikleri gibi yüzde 100 işe yaramadığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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HUSİLERİN TAARRUZU

Yemen İç Savaşı'nda İran destekli Husiler, Babülmendep Boğazı'na komşu batı kıyısı boyunca geniş çaplı bir taarruz harekatı başlattı. Husilerin ilerleyişi kapsamında stratejik önem taşıyan noktalar sırayla ele geçirildi. Bu gelişme, Yemen'deki çatışmanın seyrini değiştirirken Kızıldeniz hattındaki güç dengelerini de yeniden şekillendirdi.

Husilerin kıyı şeridindeki hızlı ilerleyişi, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin bölgedeki savunma hatlarının zayıfladığını gözler önüne serdi. Ele geçirilen noktaların Babülmendep Boğazı'na yakınlığı, Husilerin deniz ticareti ve sevkiyat güzergahları üzerindeki etkisini artırdı. Bu durum, bölgedeki askeri dengenin yanı sıra küresel ticaret yolları açısından da yeni bir belirsizlik yarattı.

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SUUDİ ARABİSTAN'DA KRİTİK BORU HATTINA SALDIRI

Husilerin taarruzuyla eş zamanlı olarak Irak'taki İran yanlısı milisler, Suudi Arabistan'da kritik bir petrol altyapısını hedef aldı. Saldırıda, günde yaklaşık 8 milyon varil petrol taşıyan bir boru hattı hedef alındı. Bu saldırı, Suudi Arabistan'ın enerji ihracat kapasitesini doğrudan tehdit eden bir gelişme olarak kayda geçti.

Boru hattına yönelik saldırı, Husilerin kara harekatıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle koordineli bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. İki cephede eş zamanlı yaşanan tırmanış, Orta Doğu'da çatışmanın yeni bir boyuta taşındığına işaret ediyor. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırılar, küresel petrol piyasalarında arz güvenliği endişelerini de beraberinde getirdi.