×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Şam#Patlama
Suriyenin başkenti Şamda patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 14:43

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir binanın bulunduğu bölgede bomba yüklü bir aracın havaya uçtuğu. saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükseldiği kaydedildi. Görgü tanıkları, olayda yaralananların bulunduğunu ifade etti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan haberde "Şam'ın Bab Şarki bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın niteliği doğrulanmaya çalışılıyor." ifadelerine yer verdi.

Suriyenin başkenti Şamda patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

AFP'nin haberine göre, patlamanın kaynağı henüz tespit edilemedi. Haberde, bir aracın Suriye Savunma Bakanlığı'na yakın bir bölgede patladığı iddia edildi.

Suriyenin başkenti Şamda patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 1 kişi öldü.

Resmi makamlardan ise patlamaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Gözden KaçmasınNATO hava sahasında alarm: Tansiyon bir anda yükseldiNATO hava sahasında alarm: Tansiyon bir anda yükseldiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTahrandan Orta Doğuyu ateş çemberine çevirme tehdidi: Yeni cepheler açılacakTahran'dan Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirme tehdidi: Yeni cepheler açılacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Şam#Patlama

BAKMADAN GEÇME!