Suriye'nin başkenti Şam'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükseldiği kaydedildi. Görgü tanıkları, olayda yaralananların bulunduğunu ifade etti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan haberde "Şam'ın Bab Şarki bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın niteliği doğrulanmaya çalışılıyor." ifadelerine yer verdi.

AFP'nin haberine göre, patlamanın kaynağı henüz tespit edilemedi. Haberde, bir aracın Suriye Savunma Bakanlığı'na yakın bir bölgede patladığı iddia edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 1 kişi öldü.

Resmi makamlardan ise patlamaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.