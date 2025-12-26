×
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Suriye'deki camide patlama: Can kayıpları var

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Humus#Cami
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 13:38

Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Talip Camisi’nde şiddetli patlama meydana geldi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus kentindeki İmam Ali Talip Camisi’nde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın cuma namazı sırasında patlama meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdiğini ve 21 kişinin yaralandığını aktardı.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın terör saldırısı olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
