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Son dakika... Suriye'de patlama

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#İdlib#Patlama
Son dakika... Suriyede patlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 12:21

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarda patlama meydana geldiği bildirildi.

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Suriye'nin İdlib kentinin Sarmada ilçesi yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, patlamanın nedenine ilişkin araştırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğü operasyonlar sorumlusu Walid Aslan, patlamanın mühimmat kaynaklı olduğunu ve yaralanma veya can kaybı raporu alınmadığını belirtti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

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#Suriye#İdlib#Patlama

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