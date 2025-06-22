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Son dakika... Suriye'de DEAŞ kiliseye saldırdı: 15 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Kilise#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 19:32

DEAŞ, Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye saldırı düzenlendi. Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'daki Mar Elias Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 25'den fazla yaralının olduğu açıkladı.

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Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'daki Mar Elias Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırının IŞİD terör örgütüne bağlı intihar bombacısı tarafından yapıldığını açıkladı. Bakanlık, intihar bombacısının önce ateş açtığını ve ardından kendini havaya uçurduğunu bildirdi.

Suriye’de yaşayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, patlamaya ilişkin detayları CNN TÜRK ekranlarında paylaştı:

Ayin yaparken patlama gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından önce silahla ateş açıldı. Daha sonra aynı kişi kendini patlatarak saldırı gerçekleştirildi. 15 kişinin üzerinde ölü, 25 kişinin üstünde yaralı olduğu söyleniyor.

Son dakika... Suriyede DEAŞ kiliseye saldırdı: 15 ölü



Son dakika... Suriyede DEAŞ kiliseye saldırdı: 15 ölü


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#Suriye#Kilise#Saldırı

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